Türkiye'ye fındık ihracatından 2,4 milyar dolarlık kazanç

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğin yılın ilk 11 ayına dahil fındık ihracatı verilerini paylaştı.

Birlik, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Temmuz 2025 dönemine dair bilgi verdi.

295 BİN 805 TON FINDIK İHRACI

Bu dörnemde 2 milyar 440 milyon 153 bin 716 dolar karşılığında 295 bin 805 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

RAKAMLAR GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 284 bin 158 ton fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 188 milyon 268 bin 152 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.