Türkiye'ye gelen turist sayısı 11 ayda 57 milyonu aştı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayına ve 11 aya ait turizm haraketlerine dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verileri yayınladı.

yayanlanan verilere göre, Türkiye'nin yıl sonunda ulaşılmaya çalışılan 61 milyonluk turist hedefine doğru yaklaşıldığı görülüyor.

KASIM AYINDA GELEN TURİST SAYISI: 2,7 MİLYON

Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 oranında bir artış göstererek 2 milyon 733 bin 663 oldu.

11 AYDA GELEN YABANCI TURİST SAYISI: 50 MİLYON

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış göstererek 50 milyon 40 bin 427 oldu.

TOPLAM GİRİŞ YAPAN TURİST SAYISI: 57 MİLYON

Gurbetçilerin ocak-eylül arasındaki sayısı ise 7 milyon 322 bin 923 oldu. Ve böylece ocak ve kasım ayların içindeki turist sayısı toplam 57 milyon 363 bin 350 kişi olarak açıklandı.

GÜNÜBİRLİKÇİ SAYISI

Kasım ayında Türkiye’ye gelen 2 milyon 733 bin 663 yabancı ziyaretçinin yüzde 2,31 oranla 63 bin 94 günübirlikçi olarak kayıtlara geçti.

KASIM AYINDA GURBETÇİ GİRİŞLERİ

2024 yılı Kasım ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,11 (1 milyon 638 bin 839) değer ile bir artış kaydedildi.

Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 9,32 (1 milyon 762 bin 848) değerinde bir artış kaydetti.

OCAK-KASIM ARASINDA GURBETÇİ GİRİŞLERİ

Geçici verilere göre, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,54 (19 milyon 279 bin 43) değer ile bir artış kaydedildi.

Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,35 değerinde (19 milyon 351 bin 547) bir artış kaydedildi.

KASIM AYINDA EN FAZLA ALMANLAR GELDİ

2024 yılı Kasım ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 10,30 (281 569) ile birinci, İran yüzde 9,47 (258 918) ile ikinci, Rusya Fed. yüzde 9,30 (254 352) ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya’yı Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

OCAK-KASIM AYLARINDA EN FAZLA RUSLAR GELDİ

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya birinci, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılı Ocak - Kasım döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 13,00 (6 milyon 504 bin 350) ile birinci, Almanya yüzde 12,72 (6 milyon 364 bin 990) ile ikinci, İngiltere yüzde 8,67 (4 milyon 338 bin 859) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi İran ve Bulgaristan takip etti.

KASIMDA EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN İLLER

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 51,01 (1 milyon 394 bin 452 )

2-Antalya yüzde 14,92 (407 bin 941)

3-Edirne yüzde 11,89 (324 bin 999)

4-Artvin yüzde 4,20 (114 bin 903)

5-Hakkari yüzde 2,32 (63 bin 399)

OCAK-EKİMDE EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN İLLER

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 34,30 (17 milyon 163 bin 403)

2-Antalya yüzde 31,27 (15 milyon 647 bin 876)

3-Edirne yüzde 8,98 (4 milyon 494 bin 679)

4-Muğla yüzde 7,30 (3 milyon 652 bin 159)

5-İzmir yüzde 3,31 (1 milyon 653 bin 978)