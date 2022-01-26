Türkiye'ye şubatta günlük 4 milyon metreküp ilave gaz gelecek

Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğalgaz giriş kapasitesi var. Buna ek olarak Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz girişi sağlanacak.

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle artan taleple 19 Ocak'ta, yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Tüketimin hızla arttığı bu dönemde İran'dan gaz akışının kesilmesiyle arz-talep dengesizliği yaşanmıştı.

Türkiye'ye artan talebin karşılanabilmesi için SOCAR Enerji Ticaret AŞ aracılığıyla şubatta, Ardahan'daki Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp ilave gaz geleceği açıklandı.

SANAYİ VE DOĞALGAZ SANTRALLERİNDE KISITLAMA YAŞANDI

İran'ın, teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğalgaz santrallerinde kısıtlamaya gidildi.

GÜNLÜK TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM ÜZERİNDEN TOPLAMDA 91 MİLYON METREKÜP GAZ İTHALATI YAPILIYOR

Türkiye hali hazırda TürkAkım boru hattı üzerinden günlük 44 milyon metreküp ve Mavi Akım üzerinden günlük 47 milyon metreküp gaz ithal ediyor.

TRANS ANADOLU HATTI ÜZERİNDEN GÜNLÜK 17,3 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor.

Egegaz Aliağa Sıvılaştırılmış Doğalgaz Terminali'nden (LNG) günlük 38 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 35 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 20 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 25 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.

Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca, Türkgözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor.

TOPLAMDA GÜNLÜK 270 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ VAR

Böylece, toplamda Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğalgaz giriş kapasitesi bulunuyor.

SOCAR TARAFINDAN TÜRKGÖZÜ GİRİŞ NOKTASINDAN 4 MİLYON METREKÜP GAZ SAĞLANACAK

Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.

İRAN'DAN GAZ ÇIKIŞI DA BAŞLAYINCA GÜNLÜK 28 MİLYON GAZ AKIŞI YAŞANACAK

Öte yandan, İran'dan gaz akışının 31 Ocak'ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.