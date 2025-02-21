Türkiye'yi Ocak 2025'te 2,1 milyon turist ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı ve hangi milletlere bağlı olduklarını belirtti.

Yeni yılın ilk ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı belli oldu. Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı.

Ocak 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

Ocakta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler de açıklandı.

İRAN BİRİNCİ SIRADA

Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran, birinci sırada yer aldı.

RUSLAR İKİNCİ

İran'ın ardından Türkiye'ye en çok ziyaretçi 203 bin 733 kişiyle Rusya'dan geldi.

Üçüncü sırada ise 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan oldu.

Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

2024 YILI REKORLA KAPANDI

Türkiye, turizmde 2024 yılında hedef 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefi koymuştu.

Turizm geliri 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıktı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 9 artışla 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi.

2025 HEDEFİ

Turizm gelirlerinde 2025 hedefi de 63,6 milyar dolar.