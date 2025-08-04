Türkler İtalyan gözlüklerini tercih ediyor

Güneş gözlükleri, yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor.

Gözleri güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan ve kullanıcısına daha iyi bir bakış açısı kazandıran güneş gözlükleri ithalat verileni paylaşıldı.

İTALYAN GÖZLÜKLERE 82,3 MİLYON DOLAR VERİLDİ

Türkiye, ocak-haziran döneminde toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithalatına karşılık 138,5 milyon dolarlık ödeme yaparken, İtalya 82,2 milyon dolarla ithalatta ilk sırada yer aldı.

3 MİLYON 902 BİN 388 ADET GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İTHAL ETTİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, Türkiye, yılın ilk 6 ayında 138,5 milyon dolar karşılığı toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithal etti.

ÇİN'DEN 1 MİLYON 787 BİN 801 ADET GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALINDI

Bu dönemde güneş gözlükleri için en fazla ödeme İtalya'ya yapılırken, bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi.

İtalya'dan ocak-haziran döneminde ithal edilen 1 milyon 651 bin 533 adet güneş gözlüğüne 82,2 milyon dolar ödenirken, Çin'den alınan 1 milyon 787 bin 801 adet güneş gözlüğü için 35,2 milyon dolar harcama yapıldı.

Yılın ilk yarısında Tayland'dan 114 bin 753, Japonya'dan 43 bin 443 ve Fransa'dan 7 bin 595 adet güneş gözlüğü alındı. Bunlara sırasıyla 5,7 milyon dolar, 5,5 milyon dolar ve 2,8 milyon dolar ödendi.

YERLİ ÜRÜNLERE EN FAZLA TALEP AZERBAYCAN VE KKTC'DEN GELDİ

Türkiye, aynı dönemde ise 5,4 milyon dolar karşılığı toplam 190 bin 752 adet güneş gözlüğü ihraç etti.

Bu dönemde en fazla dış satım Azerbaycan'a gerçekleştirilirken, bu ülkeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Azerbaycan'a ilk 6 ayda 1,3 milyon dolarlık 32 bin 936 adet güneş gözlüğü ihraç edilirken, KKTC'ye 1,2 milyon dolar tutarında toplam 15 bin 769 adet ürün satıldı.

Ocak-haziran döneminde Suudi Arabistan 25 bin 175 adet, İtalya'ya 11 bin 297 adet ve BAE'ye 10 bin 846 adet güneş gözlüğü satışı gerçekleştirildi.