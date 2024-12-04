Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi için önemli adım

AA

Türkiye, olarak dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile dış ticaret hedefi doğrultusunda farklı platformlarda buluşmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bağlamda Türkmenistan'da gerçekleşen "Türk İhraç Ürünleri Fuarı" kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

"5 MİLYAR DOLARLIK İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞMAK İÇİN"

Dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, şu açıklamada bulundu:

Bu kapsamda farklı sektörlerden firmalarımızın katılımıyla Aşkabat'ta düzenlediğimiz fuarın, gıda, tekstil, otomotiv, inşaat malzemeleri başta olmak üzere işbirliği alanlarımızın çeşitlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

"TÜRKİYE İHRACATÇILARLA EL ELE ÇALIŞIYOR"

Bolat, bakanlık olarak sürdürülebilir ihracat artışı vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak için ihracatçılarla el ele çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"MÜTEAHHİTLİK PROJELERİNİ VE GELECEKTEKİ OLASI İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Fuar kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile görüştüklerini de anlatan Bolat, şunları kaydetti: