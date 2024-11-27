Türkşeker fabrikalarına personel alınacak

AA

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 133 personel istihdamına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

İşletmenin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başvuru takvimi 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

İKİ AŞAMALI SINAV

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.