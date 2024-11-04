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AA

Türkiye'de bu yıl 26 ilde 52 bin üreticinin ekimini yaptığı tütünden 85 bin ton ürün elde edilmesi ve bunun 60 bin tonunun yurt dışına gönderilmesi hedefleniyor.

Bu yıl sözleşme yapılan üreticilerden bekledikleri 85 bin ton tütün hasadıyla ekonomiye 20 milyar lira gelir sağlanması planlanıyor.

MUŞ'TA TÜTÜN YAPRAKLARI KURUMAYA BIRAKILDI

Önemli tütün üretim merkezlerinden olan Muş ve diğer illerde hasadı tamamlayan üreticiler, tarlada tek tek kopardıkları tütün yapraklarını ipe dizerek kurdukları düzeneklerde kurumaya bıraktı.

Kuruyan ve işlenmeye hazır hale gelen tütün yapraklarının, üreticiler tarafından sözleşme imzalanan firmalara gönderilmesine başlandı.

"VERİMLİ BİR HASAT GEÇİRİLDİ"

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, ülke genelinde verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

"TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI"

Birçok ilde tütün alımlarının başladığını ifade eden Solgun, şöyle konuştu:

Bu yıl kaliteli ürün elde ettik. Şu an Hatay ve Adıyaman'da alımlarımız başladı. Ege ve Karadeniz bölgelerinde üreticilerimiz satış hazırlığına geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat bitti. İlerleyen günlerde inşallah Türkiye'nin tüm illerinde tütün alımlarımız başlayacak. Tarım ürünleri arasında kazançlı bir yıl geçirdik.

"TÜTÜN FİYATLARI ARTTI"

Tütün fiyatları arttı. İnşallah üreticinin de tütün alan şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü hastalıksız ve sağlıklı bir ürün elde edildi. Bu yıl ülkemizin 26 il ve 112 ilçesinde 52 bin tütün üreticisiyle sözleşme yapıldı. Sözleşme yapılan ürünlerin alımı başladı. Bu yıl yaklaşık 85 bin ton tütününün 60 bin tonunu ihraç edeceğiz.

"GELECEK YIL DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ"

Gelecek yıl yeni şirketlerle daha fazla üretim yapacağız. Daha fazla üretim yapabilmek için 3 firma daha ülkemize kazandırdık. İlimizde bu yıl ayrıca deneme ürünlerin ekimini yaptık. Üreticilerimizi, daha verimli ürünlere yönlendiriyoruz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidi yok. Kaliteli tütünler ülkemizde yetişiyor.

"TÜRKİYE ORYANTAL TÜTÜNDE DÜNYA LİDERİ"

Oryantal tütünde dünya lideriyiz. Amerika'nın Virginia tütünü, Batman, Adıyaman ve Mardin'de üretilmekte. Yeni çeşitlerle daha fazla üretim ve kazanç elde etmek için çaba gösteriyoruz.

"AİLEMİZİN GEÇİMİNİ TÜTÜNLE SAĞLIYORUZ"

Ürününü hasat eden Ramazan Öğüt ise ailesiyle yıllardır tütün ekimi yaptıklarını belirtti. Tütünün çok zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Öğüt, şöyle konuştu: