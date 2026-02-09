Uber, Getir'i satın alıyor! Getir ve Trendyol Go, Uber çatısı altında toplanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya vardı.

Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ardından resmileşecek.

Bu anlaşma Getir'i ve Trendyol Go'yu Uber çatısı altında buluşturacak.

EKOSİSTEMİN BÜYÜMESİNE KATKI

İşlemin onaylanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go'nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu sinerji sayesinde tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç fırsatlarının yaratılması ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebin canlandırılması amaçlanıyor.

GETİR KULLANICILARI TRENDYOL GO'NUN AĞINDaN YARARLANACAK

Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, hizmetlere Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler.

"TÜRKİYE, UBER'İN UZUN VADELİ YATIRIM YAPMA KARARLILIĞINI SÜRDÜRDÜĞÜ PAZAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber'in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE, UZUN VADELİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi de "Mubadala, Getir'in Türkiye'de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem, Getir'deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"GETİR İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan ise şunları kaydetti: