Üç büyük bankadan altın için 2026 tahmini: 5 bin dolara doğru

Altın piyasasına ilişkin orta vadeli beklentiler, büyük bankaların yayımladığı yeni raporlarla yeniden gündeme taşındı.

Altının onsu cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Ons altının 4 bin 534 dolar seviyelerinde seyrettiği bugün de zayıflayan dolar, faiz indirim beklentileri ve jeopolitik riskler fiyatların yükselişini destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kurumların projeksiyonlarına göre altın, 2026 yılına kadar kademeli biçimde yeni rekorlara yürüyebilir.

ÜÇ BÜYÜK BANKADAN ALTINDA 2026 TAHMİNLERİ

J.P. Morgan 5 bin dolar.

Goldman Sachs 4 bin 900 dolar.

Morgan Stanley ise 4 bin 800 dolar.

Ons altının şu an 4 bin 534 dolar.

J.P. MORGAN'A GÖRE GÜÇLÜ TALEP DEVAM EDECEK

J.P. Morgan'a göre, 2025 yılında altın fiyatlarını ons başına 4 bin doların üzerine taşıyan güçlü talep koşulları önümüzdeki dönemde de devam edebilir.

Banka, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen alımların yanı sıra Çinli sigorta şirketleri ve kripto para yatırımcılarından gelebilecek yeni talebin altın piyasasını desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.

J.P. MORGAN'DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

J.P. Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, altın piyasasındaki yükselişin doğrusal olmayacağını ancak temel eğilimlerin tükenmediğini ifade etti. Kaneva, resmi rezervlerde ve yatırımcı portföylerinde altına yönelimin devam ettiğini belirterek, altın fiyatlarının 2026 yılının sonunda ons başına 5 bin dolara yaklaşmasını beklediklerini söyledi.

"ZAYIF DOLAR VE FAİZ İNDİRİMLERİ DESTEKLİYOR"

J.P. Morgan; zayıflayan dolar, ABD'de düşen faiz oranları ile ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatları açısından geleneksel olarak destekleyici unsurlar olduğu vurgularken, altının bu süreçte hem para birimi değer kaybına karşı bir korunma aracı hem de ABD tahvilleri ve para piyasası fonlarına alternatif olarak öne çıktığını kaydetti.

GOLDMAN SACHS'TAN 4 BİN 900 BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, perşembe günü yayımladığı notta, temel senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü. Banka, özel yatırımcılardan gelebilecek daha geniş çaplı çeşitlendirme talebinin bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

"MERKEZ BANKALARININ TALEBİ ALTININ YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEYECEK"

Aynı bankanın 2026 yılına ilişkin emtia görünümünde, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek talebinin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Goldman Sachs, altın pozisyonlarının korunmasını tavsiye etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

MORGAN STANLEY, ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SINIRLI KALACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Morgan Stanley ise 2026 yılında altın fiyatlarındaki artışın daha sınırlı olacağını öngörüyor. Banka, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) alımlarında azalma beklendiğini, ancak faiz indirimleri ve zayıflayan doların yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini belirtti.

2026'NIN SONUNDA 4 BİN 800 DOLAR BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, altının ons fiyatının 2026'nın dördüncü çeyreğinde 4 bin 800 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu beklentide, Çin'de perakende talebin güçlenmesi, merkez bankalarının alımları ve küresel büyümeye ilişkin endişeler etkili faktörler arasında gösteriliyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 256 TL

Çeyrek altın: 10 bin 609 TL

Cumhuriyet altını: 43 bin 226 TL

Tam altın: 42 bin 438 TL

Yarım altın: 21 bin 219 TL