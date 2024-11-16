Üç farklı uzman, altının düşüş nedenlerini ve alım fırsatını değerlendirdi

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Ons altın ve gram altın, rekor seviyeye çıktıktan sonra ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile birlikte düşüşe geçti.

Altın yatırımı yapanlar, geçen hafta 24 ayar külçe altından yüzde 4,4, Cumhuriyet altınından yüzde 4,35 ve çeyrek altından yüzde 4,39 zarar etti.

Ons altının değeri 2 bin 790 dolara, gram altın da 3 bin150 liraya kadar çıkmıştı.

ÜÇ UZMAN ÜÇ GÖRÜŞ

Üç farklı uzmana altın fiyatlarının neden düştüğünü ve altında alım fırsatının oluşup oluşmadığını sorduk. Uzmanların Ensonhaber'e yaptığı değerlendirmelerini sizin için derledik.

"ALTININ DÜŞÜŞÜNDE DÖRT ÖNEMLİ NEDEN VAR"

Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, Ensonhaber'e altının düşüş nedenlerini dört başlıkta özetledi.

Bunlardan birincisi Trump'ın ABD seçimlerini kazanması. Özdemir'e göre, altının uzun soluklu yükselmesinden sonra ABD seçimleri sonucunda belki faiz ve dolarla ilgili başka bir senaryonun ortaya çıkabileceğini görüşü, altının değerini düşürdü.

İkinci neden, kripto para konusunda yatırımları olan Elon Musk'ın kabinede yer alınacağını açıklanması.

Üçüncü neden, Trump'ın Rusya ve Ukrayna savaşını bitirecek hamleler yapacağına dair beklenti.

Dördüncü neden ise İsrail ve İran arasında yaşanmasından endişe edilen büyük çatışmaların gerçekleşmemesi.

"ALTINDA ALIM FIRSATI ZAMANI İÇİN BEKLEMEK GEREK"

Özdemir'e göre ise altın fiyatlarındaki düşüşün sürmesine bağlı olarak alım fırsatı doğup doğmadığını bir süre daha izlemekte yarar var.

Özdemir'in bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

'Fırsat var mı?' diye biraz daha gelişmeleri görmek lazım. 'Altın tekrar yükselir mi yoksa tekrar düşer mi?' sorusu şu an muallak. Bu süreci izlemek ve sabırlı olmakta yarar var.

"DÜŞÜŞ SÜRECİ TRUMP GÖREVE BAŞLAYANA KADAR DEVAM EDECEK"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, altının düşüş nedenleri ve alım fırsatı hakkında Ensonhaber'e şu açıklamalarda bulundu:

Trump seçimi kazanınca ve Fed faiz indirimlerine başlayınca altın piyasalarında tüm dünyada hızlı bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş süreci, Trump göreve başlangıç yapıp izleyeceği politikaları netleştirene kadar devam edecek. O yüzden altın almak isteyenler, kısa vadeli mi uzun vadeli mi yatırım yapmak istediklerine karar vermek zorundalar. Kısa vadede altın fiyatları dalgalı bir seyir izleyecek.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNEN YATIRIMCI İÇİN ALIM FIRSATI VAR"

Uzun vadede ise altın piyasası kazandırmaya devam edecek. Uzun vadeli düşünen yatırımcı için alım fırsatı var. Trump göreve başlayana kadar altın alınabilir.

"DÜNYADA DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR"

Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü ise Ensonhaber'e altının yükseliş nedenlerini, Trump'ın seçimi kazanmasının getirdiği etki ve dünyada dolar endeksi yükselmesi olarak sıraladı.

"ONS ALTINDA 2 BİN 550 DOLAR EŞİK DEĞER"

Tangülü, altındaki yükseliş tahminleri için şu ifadeleri kullandı:

Ons altın için 2 bin 520 dolar kritik eşik. Bu değer aşağı kırarsa altın fiyatları bayağı düşer. Ons altın 2 bin 550 dolar aşağısında kapatma yaparsa, 2 bin 520 dolara düşer. 2 bin 520’de çok güçlü bir destek var. Eğer 2 bin 520 doları kırarsa 2 bin 300 dolarlar konuşulabilir.

"ALIM FIRSATI OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İÇİN BİRAZ DAHA BAKMAK LAZIM"

"Alım fırsatı olup olmadığını görmek için biraz daha bakmak lazım" diyen Tangülü'ye göre, rakamlar aşağılara düşebilir görünüyor ancak altında alım fırsatı olup olmadığına bundan sonraki veriler inceleyerek karar verilebilir ve bunun için takipte olmak lazım.

ALTIN FİYATLARI

Bugün ons altın 2 bin 563 dolara gerilerken yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 838 lira

Çeyrek altın: 48 bin 14 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 613 lira

Tam altın: 19 bin 256 lira

Yarım altın: 9 bin 628 lira