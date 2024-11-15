Üçüncü geçici vergi dönemi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan 3. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

18 KASIM'DAN 22 KASIM'A UZATMA

Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERİ DE KAPSIYOR

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.