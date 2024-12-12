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Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini yükseltti

Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini yükseltti Ukrayna Merkez Bankası, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana politika faiz oranını ilk kez artırdığını duyurdu. Böylece Ukrayna'da faiz yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı.