Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini yükseltti

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, savaş psikolojisinden sıyrılarak ekonomisine odaklandı.
Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana psikolojik nedenlerden ötürü politika faiz oranına ilişkin karar alınmadığı belirtildi.
"TİCARİ KARAR ALMA MEKANİZMALARI TEKRAR ÇALIŞTI"
Açıklamada Ukrayna ekonomisinin uyum süreci ve ticari karar alma mekanizmalarının tekrar çalışması nedeniyle para politikasında da artık değişiklik yapılması gerektirdiğine işaret edildi.
"EKONOMİDEKİ DOLARİZASYON TEHLİKELİ HALE GELEBİLİR"
Aynı zamanda Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ekonomideki dolarizasyonun da tehlikeli hale gelebileceği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:
Uluslararası ortaklardan sağlanan fonlar sayesinde Ukrayna'nın uluslararası rezervleri hala yeterli olsa da orta vadede makro-finansal istikrara yönelik riskler artmıştır.
"FAİZ YÜZDE 25'E ÇIKARTILDI"
Grivna varlıklarının getirileri yeterince yükselmezse, uluslararası rezervler hızla tükenmeye devam edecek ve ekonomide dengesizlikler oluşacaktır. Ukrayna Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 25’e çıkarma kararı almıştır.
"REZERVLER ÜZERİNDEKİ BASKI HAFİFLEYECEK"
Söz konusu artış sayesinde, yatırımcıların grivna varlıklarına yönelik ilgisinin artacağına işaret edilen açıklamada, uluslararası rezervler üzerindeki baskının da hafifleyeceği ve enflasyonun dizginleneceği belirtildi.
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