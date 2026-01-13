Emekli maaşlarının ardından gözler emekli ikramiyelerinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından gözler, bayram ikramiyesine çevrildi.

Emeklilere maaş zamlarının netleşmesinin ardından bayramda verilen emekli ikramiyeleri de artırılacak.

Şu anda 4 bin lira olarak kullanılan ikramiyenin, üzerine 1.000-1.500 TL konarak artırılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM: 5 BİN YA DA 5 BİN 500 TL

Kulislerde, bayram ikramiyesinin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.

Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YAPILAN ZAMMA GÖRE: 4 BİN 740 LİRA

Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Buna göre 18,48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞINA YAPILAN ZAMMA GÖRE: 4 BİN 744 LİRA

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.

ETKİ ANALİZİ YAPILACAK

Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TARİHİ: 9-14 MART

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.

26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak.

Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN TARİHÇESİ

İlk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

2026 MAAŞLARI

SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.1 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yapıldı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam ile 20 bin TL oldu.