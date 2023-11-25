Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uyardı! Kış lastiği için kar yağmasını beklemeyin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının bugün itibarıyla başladığını belirterek, Türkiye genelindeki uygulamanın ise 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlattı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 bin 828 adet makine ve ekipman, ve 13 bin 238 personelle sahalarda olduklarını belirterek, kış lastiğini takmamanın cezasının 2 bin 568 lira olduğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayıp 4 ay süreceğini belirterek, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklenmemesi gerektiği konusuna dikkati çekti.

Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu'nun konu ile ilgili açıklamaları şöyle oldu:

Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemi kapsıyor

Açıklamada ayrıca 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olacak.

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti.

Zorunluluk İstanbul'da bugün başladı

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başladı.

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 568 lira

Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Lastikteki işarete dikkat

Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kış lastiklerinin yanaklarında standardı sağladığını gösteren (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor.

Karla mücadele ekipleri hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı kar mücadelesi çalışmalarında toplam 68 bin 726 km’lik yol ağında; 448 adet kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 687 bin ton tuz, 427 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 km kar siperi yapıldı.

"Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor"

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezlerinde ise; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1.480 adet karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor.

Seyahat güzergahı hakkında bilgi alınabilir

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan karla mücadele çalışmalarının yanında kış mevsiminde seyahat edecek yolcuların yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında 312 449 9199 numaralı telefondan veya ücretsiz ALO 159 hattından, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi’nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, ayrıca; KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden hizmete sunulan güzergah analiz programı ile en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayabileceklerini belirtti.