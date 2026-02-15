Ulaştırma ve depolama sektöründeki istihdam 5 yıldır yükselişte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 2025 sonunda 15 milyon 763 bin 671 oldu.

Çalışan sayıları sektör bazlı incelendiğinde, ulaştırma ve depolama alanında çalışan sayısının yıllık bazda 58 aydır arttığı görüldü.

Ülkede artan ulaşım yatırımları ve yeni projelerle söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı, Mayıs 2021'de ilk defa 1 milyon barajını aşarken, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 310 bin 653'e ulaştı.

YÜZDE 3,7 ARTTI

Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısındaki artış, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

58 aydır artış trendinde olan sektördeki çalışan sayısı, yıllık bazda en son Kovid-19 salgının yaşandığı Şubat 2021'de azalmıştı.

DEPOLAMA VE DESTEKLEYİCİ FAALİYETLERDE ÇALIŞAN SAYISI 260 BİNİ GEÇTİ

Ulaştırma ve depolama sektörünün alt alanları incelendiğinde, en fazla ücretli çalışanın "kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı"nda istihdam edildiği gözlendi.

Söz konusu alanda çalışan sayısı, geçen yılın sonunda 864 bin 930 oldu.

"Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler" alanında çalışan sayısı da aynı dönemde 260 bin 22 olarak hesaplandı.

KURYE SAYISI

"Posta ve kurye faaliyetleri"nde 101 bin 643 çalışan istihdam edilirken, "su yolu taşımacılığı"nda çalışan sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 25 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI

İstanbul ve Antalya gibi dünyanın en yoğun havalimanlarına ve Türk Hava Yolları (THY) gibi önemli kuruluşlara sahip Türkiye'de "hava yolu taşımacılığı" alanındaki çalışan sayısı da 2025 sonu itibarıyla 58 bin 567 olarak belirlendi.