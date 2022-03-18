Uluslararası finans kuruluşlarından savaşa ilişkin ortak açıklama

Uluslararası finans kuruluşları, Rusya-Ukrayna savaşının tüm küresel ekonomiyi daha yavaş büyüme, ticaret kesintileri ve daha yüksek enflasyon yoluyla etkileyeceği konusunda uyardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Werner Hoyer, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Başkanı Carlo Monticelli, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Grubu (WBG) Başkanı David Malpass Ukrayna'daki savaşa ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ukrayna'da devam eden savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin ve bu krizle ilgili ortak tepkinin görüşülmesi için bir araya gelindiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve ardından gelen kriz konusunda derin endişe duyulduğu aktarıldı.

"SALDIRILAR ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Açıklamada, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, muazzam ıstıraplara ve kitlesel nüfusun yer değiştirmesine neden oluyor, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor ve dünyanın her yerindeki insanlar için temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçları tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Savaşın bölge genelinde ve ötesinde geçim kaynaklarına zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, enerji ve gıda kaynaklarının azalmasından fiyatlardaki artış ve yoksulluğa kadar etkilerinin büyük olacağı vurgulandı.

EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONU DAHA DA YUKARI İTECEK

Açıklamada, "Tüm küresel ekonomi, daha yavaş büyüme, ticaret kesintileri ve daha yüksek enflasyon yoluyla krizin etkilerini hissedecek. Özellikle en yoksul ve en kırılgan olanlara zarar verecek." ifadesi kullanıldı.

Gıda ve enerji gibi emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu daha da yukarı iteceği belirtilen açıklamada, ülkelerin özellikle Ukrayna'ya komşu olanların ticaret, tedarik zincirleri ve işçi dövizlerindeki kesintilerin yanı sıra mülteci akışlarındaki artıştan zarar göreceği aktarıldı.

Açıklamada, "Azalan güven ve daha yüksek yatırımcı belirsizliği varlık fiyatlarını etkileyecek, finansal koşulları sıkılaştıracak ve hatta gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarına neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

EBRD, EIB, CEB, IMF ve Dünya Bankasının Ukrayna ve komşularına acil destekte bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu büyük zorluk karşısında uluslararası iş birliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesinde kararlı olunduğu vurgulandı.