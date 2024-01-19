Üreticide fiyatı düşen yumurta, markette zamlandı! Üreticilerin fiyat kırdığı yumurtada bazı aracıların ve marketlerin daha fazla kâr amacıyla indirim bir yana zam da yaptığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

1 Aralık 2023'te bir koli yumurta 95 lirayken, son 1,5 ay içinde 110 lirayı buldu.

Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üretici piyasasında 3 haftadır düşüş olmasına rağmen marketlerde bunun yansımadığını aksine arttığını vurguladı.

Afyon, bunun nedeninin aracılar ve marketlerden kaynaklı olduğunu belirtti:

Bazı aracılar üreticiden aldığı yumurtaya cüzi kar bırakırken, bazı aracılar da markete cüzi kar bırakırlar. Aracıların farklı satmasından kaynaklı fiyat farkları oluşabilmektedir.

Bazı marketlerde yumurtanın tanesinin 10 liraya dayandığı görüldü.

Tüketiciler ise bunu fırsatçılık ve kandırmaca olarak görüyor.

2022'de arzı kısıtlayan firmalara 98 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu tarafından 2022 yılının mayıs ayında, sektöre yönelik olarak, fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla 2 ayrı soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Yumurta üreticileri ve ilgili birlikler hakkında yürütülen 2 soruşturmada 98 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı.