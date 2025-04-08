Fiyatlar biraz düşünce İstanbul'dakiler altın kuyruğuna geçti

İHA

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Geçen hafta 3 bin 167 dolara kadar çıkan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Gram altın da 4 bin 2 lirayı görmüştü.

Bugün ise gram altın 3 bin 673 liradan, çeyrek altın 6 bin 229 liradan, yarım altın 12 bin 454 liradan ve tam altın ise 24 bin 909 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNÜNCE VATANDAŞ YATIRIMA KOŞTU

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti.

Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle Kuyumcukent AVM'deki kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE FİYATLAR GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları da geriledi.

3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 673 lira seviyelerine kadar geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 673 lira

Çeyrek altın: 6 bin 229 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 375 lira

Tam altın: 24 bin 909 lira

Yarım altın: 12 bin 454 lira