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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, maaş artışı tahminleri için daha erken olduğunu, olasılıkların aralık sonunda daha çok şekilleneceğini belirterek, gündemdeki konu ile ilgili kendi tahmini dile getirdi.

Ekonomist Selçuk Gülten, maaşlara yapılan zam oranı kadar ürünlerin fiyatlarının artırıldığını, bu yüzden de enflasyonun artışını dizginlemek için maaşlara yüksek oranda zam yapılmasının beklenmediğini; ancak yapılacak zam oranının çok da düşük bırakılmayacağına inandığını vurguladı.

MAAŞ ARTIŞ TAHMİNİ: YÜZDE 35

Gülten'e göre; emeklilere ve asgari ücrete yüzde 30-35 arasında zam gerçekleştirilecek. Böylelikle asgari ücret 23-24 bin lira, en düşük memur emekli maaşı 22 bin 950 lira ve en düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ise 15 bin lira olacak.

-Asgari ücret: 23-24 bin lira

-En düşük memur emekli maaşı: 22 bin 950 lira

-En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı: 15 bin lira olacak.

"EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI EŞİTLENECEK"

Ekonomist Selçuk Gülten, zam beklentilerin gerekçelerini Ensonhaber'e şöyle sıraladı:

Emeklilerde memur emeklisi ve SSK ve Bağ-kur emeklisi olarak ikili bir ayrımımız var. Memur emeklileri yüksek zam alıyor. Onlar Toplu Sözleşme kapsamında olduğu için onların zam oranları ve önümüzdeki yıl için yüzde 6 ile yüzde 5 şeklinde gerçekleşecek. Orada da bir madde var, 'gerçekleşen enflasyondan az olamaz' diye. Geçen sene de aynı şey yaşanmıştı. Bir gruba yüzde 32 diğer gruba daha düşük zam yapıldı. Sonra Cumhurbaşkanımız, iki grubun maaş zam oranlarını eşitlemişti. Aynı şekilde yine iki grubun da zam oranlarının eşitlenmesini bekliyorum.

"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 35 ZAMLANACAK"

En düşük memur emeklisinin 17 bin olan maaşının enflasyondan dolayı yüzde 17-18 artması gerekir ama ben refah payı ile birlikte yüzde 35 civarında artacağını düşünüyorum.

"ASGARİ ÜCRET 23-24 BİN LİRA OLACAK"

Asgari ücret şu anda 17 bin lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 21 bin liraya çıkartılacağı hesaplanıyor. Ben bu rakamın 21 bin lira değil 23-24 bin lira olmasını bekliyorum. Asgari ücret yine yıllık olarak belirlenecekse yüzde 35 zam bekliyorum. Bu da gerçekleşen enflasyon yüzde 40 ile hedeflenen enflasyon olan yüzde 20'nin ortalaması olacak.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA OLACAK"

Burada sorun en düşük emekli maaşı, yani 12 bin 500 lira alanlar. Onlara kök maaşı üzerinden zam yapıldığı için tekrar bir yasa değişikliğiyle onların maaşının da ben bu sefer 15 bin liradan aşağıya olmayacağını düşünenlerdenim.

"MAAŞLARA ORTA SEVİYEDE ZAM YAPILACAK"

Maşlara zam yapıldığında o oran kadar ürüne zam yapma alışkanlığının geliştiğini belirten Gülten, şöyle konuştu:

Ürünün içinde işçinin payı yüzde 10 ise ürüne yüzde 5 zam yapılmalı. Ama biraz fırsatçılık, biraz hesap bilmezlik biraz da psikolojik algı olarak yansıtılıyor fiyatlara. O yüzden maaşlara o kadar yüksek zam yapılmayacak. Ama çok düşük bir zam da beklenmiyor. Yani ortalama bir seviyede zam yapılacak.

"ENFLASYONUN TEMEL SEBEBİ YA DA SORUMLUSU ASGARİ ÜCRETLİ DEĞİL"

Hem enflasyon beklentisi ile uyumlu olacak bu zam hem de gerçekleşen enflasyona vatandaşı ezdirmeyecek. Çünkü bu enflasyonun temel sebebi ya da sorumlusu asgari ücretli değil.

"ÖNCELİK HAYAT PAHALILIĞINI GİDERMEK OLMALI"