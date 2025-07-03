Uzmanlar faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon oranlarındaki azalma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2024'teki toplanacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına etki etmesi bekleniyor.

"FAİZ İNDİRİMİ ZORUNLU HALE GELDİ"

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, konuyla ilgili olarak, verinin açıklanmasıyla birlikte pozitif reel faizin yüzde 8,1 olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Piyasalar, temmuzda en az 500 baz puan indirimi beklesin. Turkiye yüzde 4,4 ile yüzde 3,6 pozitif reel faiz patikasında devam edecektir. Yıllık enflasyonun yüzde 35,05 olması faiz indirimini zorunlu kılmaktadır.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46'DA

Para Politikası Kurulu, hazirandaki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tuttu.