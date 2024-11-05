Uzmanlar TCMB'nin ilk faiz indirimi için 2025'i işaret etti

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Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülden sonra ekimde de giyim, gıda, haberleşme ve konut kalemleri öncülüğünde aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Ekonomistler verilerin, TCMB'nin "Kasım ayında indirime kapının tam olarak kapanmadığını ancak aralık ve ocak ayının daha yüksek ihtimal olduğuna" dair beklentileri değiştirmemekle birlikte kasım ve aralık ihtimalinin gittikçe azaldığını söyledi.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU

Bu hafta cuma günü saat 10.39'da ise aynı gerekçe ile yılın son enflasyon raporunda verilecek mesajlar takip edilecek.

"KASIM AYINDA FAİZDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR"

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Politika faizinde kasım ayında da değişim beklemezken, faiz indirimlerini asgari ücret gibi kritik kararların sonrasına bırakılmasının daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. Ancak 26 Aralık PPK toplantısı öncesi dezenflasyon hedefi ile uyumlu netleşme olur ve Kasım TÜFE olumlu gelirse faiz indirimi masada olabilir." dedi.

ANKETİN BEKLENTİLERİ

Reuters anketleri, beklenen faiz indirimlerinin büyük bölümünün önümüzdeki yıl yapılacağını gösteriyor. Reuters anketine göre TCMB'den 2025 sonuna kadar en az 2,000 baz puan faiz indirimi bekleniyor.