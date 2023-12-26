Uzmanlar tüketicileri uyardı: Yıl sonu geldi, para puanlarınızı kullanın Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu. Yıl sonu yaklaştı, alışverişlerden biriken para puanların kullanılma zamanı geldi. Bazı kartlarda puanların kullanım süresi yıl sonunda dolacak. Uzmanlar tüketicileri bu koduna dikkatli olmaya çağırıyor.

AA

Kredi kullanımı arttı ve mobil alışveriş hızlı büyüdü.

Tüketicilere cazip indirim kampanyaları da alışverişin miktarını artırdı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilere, "para puan"larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı.

Küçük aynı zamanda para puanları kullanırken ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

En fazla sunulan ayrıcalıklardan biri olarak para puan öne çıkıyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonu yaklaşırken, tüketicileri para puan konusunda uyardı.

Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"Kredi kartlarında iki tür para puan birikiyor"

Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli.

"Para puanlar bir sonraki yıla devrolmayabilir"

Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir. Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti.

"Sadakat kartlarda biriken puanlar mutlama kullanılmalı"

Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)