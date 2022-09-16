Vahit Kirişci: 54,8 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçiye yönelik, sertifikalı tohum kullanım ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi vererek, 54 milyon 843 bin 181 liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

"Destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

Bakan Kirişci, "54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Desteğin içeriği açıklandı

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin 186 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin 995 lira ödeme yapılacak.