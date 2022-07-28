Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuz şartları gidermek için yapılan Tahıl Koridoru anlaşması kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile bir araya geldi.

İstanbul'da imzalanan tarihi Tahıl koridoru anlaşması, devam eden küresel gıda krizinin kötü etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için ortaya atıldı.

Yaşanan gelişmelerin ışığında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

"Anlaşmayla hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübre ihracatı kolaylaşacak"

AA'nın haberine göre, Kirişci, anlaşmanın Ukrayna'nın Odessa, Yuzhny ve Chernomorsk limanlarını kapsadığına dikkati çekerek, anlaşmayla hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübre ihracatının kolaylaştırılacağını vurguladı.

"Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün resmi açılışı yapıldı"

İstanbul'da, Birleşmiş Milletler himayesinde, genel gözetim ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün resmi açılışının yapıldığına işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Taraflar, deniz insani yardım koridorlarının güzergahlarını belirleyecek. Sözleşme için 4 aylık bir süre öngörülüyor. İnşallah her şey yolunda giderse bu süre, otomatik olarak, kararlaştırıldığı gibi uzatılacak. Tüm dünyanın da zikrettiği gibi bu, tarihi bir anlaşma. Devam eden küresel gıda krizinin kötü etkilerini hafifletmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda üzerinde anlaşmaya varılan çerçevenin sorunsuz ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaya odaklanmış durumdayız."





"A nlaşma sürecinde Türk yetkililerle sürekli iletişimde kaldık "

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi de anlaşma sürecinde Türk yetkililerle sürekli iletişimde kaldıklarının altını çizerek bunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

"Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli göstergesi"

Solskyi, tahıl koridoru anlaşmasının dünya gıda krizinin çözümünde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Türk halkına ve devletine savaşın başından beri Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür ederim. İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli bir göstergesidir. Burada Türkiye'nin rolü çok büyük." ifadesini kullandı.