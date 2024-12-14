Van’da yüksek model araçlar cep yakarken, düşük modele rağbet yok

DHA

Van’da hafta sonları yoğunluk yaşanan Erciş karayolu üzerinde bulunan ikinci el açık oto pazarında yüksek model araçların fiyatlarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Aynı oto pazarda düşük model araçların ise fiyatlarında bir değişiklik olmadığı aktarıldı.

Vandaki oto pazarı, yine de soğuk hava şartlarına rağmen sezonun en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

KURU KALABALIK

Araç alım satımı yapanlar için bir buluşma noktası olan pazar, son dönemlerde daha çok kuru kalabalığa sahne oluyor.

SATICILAR ALICI BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Araçlarını satmak için pazara akın eden satıcılar, alıcı bulamamaktan şikayet ederken; alıcılar ise uygun fiyatlı araçların genelde hasarlı olduğunu, yeni model araçların ise bütçelerini aştığını dile getiriyor.

"ARTIK DÜŞÜK MODELE RAĞBET YOK"

Cumali Gülmez isimli araç satıcısı, piyasasının şu an düşük olduğunu belirtti. Şu an araç alan kişilerin bu aracın ticaretini yapamadığını ifade eden Gülmez, şöyle konuştu:

Bu yüzden araç alanlar biraz daha tedirgindir. Artık düşük modellere rağbet düştü. Orta ve üst segment araçlar daha iyi satılıyor. Artık piyasada SUV araçlar çok alınıyor. Umudumuz yılbaşından sonra piyasanın canlanmasıdır.

UMUTLAR YILBAŞINDAN SONRAYA KALDI

Şu an araç alış ve satışlarının durgun olduğunu dile getiren İsmet Kesken isimli vatandaş ise “Şu an bir tedirginlik var. Bu yüzden kimse araç alamıyor. Yılbaşından sonra piyasaların düzelmesini umuyoruz.” diye konuştu.