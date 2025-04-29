Vedat Işıkhan: 149 belediye yapılandırma için bize başvuru yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'de katıldığı canlı yayında bakanlığın faaliyetlerini aktardı.

Bakan Vedat Işıkhan, öğrenci programlarındaki ödeme süreçlerine dair bilgi vererek, üniversitelerde bir önceki aya ait ödelerin gerekli yazışmalar tamamlandığında en kısa zamanda hesaplara yatırılacağını belirtti.

Kadınların iş gücüne katılmasını önemsediklerini belirten Bakan Işıkhan, İş Pozitif verilen destekleri hazırlattı.

BELEDİYELERİN PRİM BORCU

Vedat Işıkhan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "En önemli konu prim. Belediyelerin büyük bir kısmı prim ödemelerini ödemiyorlar. 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak için başvurdu. 28 milyar liranın üzerinde tahsilat gerçekleştirildi. Bu şimdiye kadar gerçekleşen en büyük gönüllü ödeme miktarı oldu." bilgisini paylaştı.

SAHTE EVLİLİKLER

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilerde öne çıkanlar:

-9 bin kişi sahte evlilik yapıldığı tespit edildi. bu kişilen haksız yolla yetim aylığı aldılar. Saptadıklarımızdan ödenen parayı geri alıp, haklarında yasal süreç başlatıyoruz. Haksızlığa geçit vermiyoruz.