Vedat Işıkhan: 3 bin 400 iş yerine 2 milyar lira teşvik ödemesi yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile ilgili toplantı hakkında bilgi verdi.

Işıkhan, yaptığı açıklamada iş hayatında insan faktörünün öne çıktığını belirterek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının insan sağlığını olumsuz etkilediği üzerinde durdu.

Işıkhan, bu konudaki yeni mevzuat hakkında bilgi verdi.

"3 BİN 400 İŞ YERİNE 2 MİLYAR LİRA TEŞVİK ÖDEMESİ YAPTIK"

Işıkhan, Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ekonomik açıdan yetersizlik yaşayabilecek işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bu kapsamda 'Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' doğrultusunda gerekli şartları sağlayan yaklaşık 3 bin 400 iş yerine 2 milyar lira teşvik ödemesi yaptık.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLATTIK