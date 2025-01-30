Vedat Işıkhan: 56 ilacı geri ödeme listesine aldık

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenlemesiyle 43’ü yerli üretim olmak üzere taplam 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayanladığı mesajde şu ifadeleri kullandı:

İLAÇLARIN 43'Ü YERLİ

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

İlaçların arasında bulunanlar:

3 adet kanser ilacı

3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı

3 adet organ naklinde kullanılan ilaç

2 adet kan ürünü

2 adet alerji aşısı

2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı