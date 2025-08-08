Vedat Işıkhan: 7 ayda 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamda önemli faaliyetler yürütüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için iş gücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
2 MİLYONA YAKIN BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var.