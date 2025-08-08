Vedat Işıkhan: 7 ayda 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamda önemli faaliyetler yürütüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için iş gücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik.

2 MİLYONA YAKIN BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ