Vedat Işıkhan: Aday Havuz Sistemi'nde 815 bin iş arayan görüntülendi

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayından bugüne 815 bin 608 iş arayan vatandaşın 79 bin 235 işveren tarafından Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi.

"204 BİN 632 İŞ ARAYAN VATANDAŞIMIZLA İLETİŞİME GEÇİLDİ"