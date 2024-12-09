Vedat Işıkhan: Asgari ücret fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz

Haber Merkezi

Toplantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat birlikte yönetti.

Bakan Vedat Işıkhan, perakendeciler sektöründe 1,5 milyon zorunlu sigortalı çalışan olduğunu belirterek yüzde 30 artış olduğunu ve bu artışta gençlerle kadınların ağırlıkta olduğunu belirtti.

"İŞLETMELERİMİZ ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRMEMELİ

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklanacak. İşletmelerimiz bunu fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor." diyerek denetim ekiplerini sahada bulunduğundu belirterek "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." mesajını iletti.

"ASGARİ ÜCRET ARTACAK DİYE 'ZAM YAPAYIM' YAKLAŞIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aynı toplantıda konuşan Ömer Bolat da, "Asgari ücret artacak diye 'zam yapayım' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Bakanlık olarak konuya ilişkin denetimler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR