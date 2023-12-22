Vedat Işıkhan: Deprem bölgesinde 111 bin vatandaşa 1 milyar lira kısa çalışma ödeneği verildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı sunumundan öne çıkanları ve deprem bölgesinde vatandaşlara yapılan desteği açıkladı.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bakanlığın 2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, kısa çalışma ödeneği kapsamında deprem bölgesinde yer alan yaklaşık 111 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı:

Kısa çalışma ödeneği kapsamında deprem bölgesinde yer alan yaklaşık 111 bin vatandaşımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 697 milyon lira nakdi ücret desteği ödemesi gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, Toplum Yararına Programlar sayesinde toplamda 57 bin kişilik program ile yaklaşık 7 milyar lira ödenek tahsis ettik. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle tazminat ve fazla çalışma ücreti olarak toplam aylık 3 bin lira ödeme gerçekleştirdik.

"Sosyal güvenlik kapsamını yüzde 99,4‘e çıkardık"

Işıkhan, bir başka mesajında da sosyal güvenlik kapsamının artırıldığını şu ifadelerle aktardı:

2002 yılında yüzde 70 olan Sosyal Güvenlik Kapsamını yüzde 99,4‘e çıkardık. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın aylık sadece 402 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin önünü açtık. 6,6 milyon vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primini karşılayarak desteklerimizi sürdürüyoruz.

“Sosyal güvenlik sistemimizde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 71,5”

2002 yılında Sosyal Güvenlik Sistemimizde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 71,5’tir. 2023 yılında ise bu oranın yüzde 95 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemekteyiz. Prim gelirlerinin, aylık ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,9 iken 2023 yılında yüzde 74,6’ya ulaşmıştır. Sosyal güvenlik açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 2,2 seviyesinde iken 2023 yılında yüzde 0,44 olarak gerçekleşmiştir.

"Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız"

Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. 6 Şubat’ta 11 ilimizi bir gecede yerle bir eden asrın afetini yaşadık. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında aldığımız tedbirler ile yaraları hızla sararak normalleşme çalışmalarına başladık. OHAL ilan edilen illerde işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. İşveren ve işçilerin yükümlülüklerini ileri tarihlere erteledik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından sağlanan gelir ve aylıkları erken ödedik. Sosyal güvenlik kapsamında yer alan birçok kalemden katılım payı alınmamasını sağladık. Kısa çalışma ödeneği kapsamında deprem bölgesinde yer alan yaklaşık 111 bin vatandaşımıza toplamda 1 milyar lira ödeme yaptık. 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 697 milyon lira nakdi ücret desteği ödemesi yaptık. Deprem bölgesinde, Toplum Yararına Programları hayata geçirdik. Toplamda 57 bin kişilik program ile yaklaşık 7 milyar lira ödenek tahsis ettik.

"Yükümlülükler ertelendi"

Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla vatandaşlarımızın bazı yükümlülüklerini erteledik ve yapılandırma başvurularını düzenledik. 2024 yılı içinde de deprem bölgesini ayağa kaldırmak için işbaşı eğitim programlarımız başta olmak üzere çalışmalarımıza ve desteklerimize devam edeceğiz.

“Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye’nin meselesi”

Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye’nin meselesi olarak görüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmesini sağlayacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm sektörlerin ana personel-ara personel; nitelikli-niteliksiz personel ihtiyacını belirleyerek işbaşı eğitim programlarını bu doğrultuda geliştireceğiz. Okul-sektör iş birlikleri ile staj ve işbaşı eğitimi programlarını yaygınlaştıracağız.

"İstihdamımızı güçlendirdik"

Son 5 yılda; 1,9 milyon işyerinde aylık ortalama 12 milyon sigortalımız için yaklaşık 425 milyar lira destek ödemesi yaparak istihdamımızı güçlendirdik. Ekim 2023 itibarıyla, işgücümüz 150 bin kişi artarak 34,8 milyon, istihdamımız 737 bin kişi artarak 31,9 milyon olarak gerçekleşti. İşsiz sayımız 587 bin kişi azalarak 3 milyona geriledi. İşsizlik oranımız 1,7 puan azalarak yüzde 8,5 ile son 11 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

"2023 yılının ilk dokuz ayı için 24,8 milyar lira asgari ücret desteği"