Vedat Işıkhan: Fotoğrafları oylarken karar vermekte biraz zorlandım

AA

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılanlar, dört katagoride karşılarına çıkan fotoğrafları oylarken zorlandıklarını beyan ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işıkhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

VERAT IŞIKHAN'IN SEÇTİĞİ FOTOĞRAFLAR

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" başlıklı fotoğrafını tercih eden Işıkhan, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını seçti.

-"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış"

-"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam"

-"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş"

-"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen"

ŞEHRİN HAYALETİ

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını oylayan Işıkhan, "Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri adlı bu yarışmasında gerçekten birbirinden güzel, değerli fotoğraflar, eserler var. Her biri sanat eseri aslında. Karar vermekte biraz zorlandığımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

FOTOĞRAFÇILARI KUTLADI

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Işıkhan, fotoğrafı ödül alsın ya da almasın emeği geçen tüm basın mensuplarını kutladığını bildirdi.

"O AN' SÜPER YAKALANMIŞ TEBRİK EDİYORUM"

AA'nın tüm emekçilerine teşekkür eden Işıkhan, "Acıların, savaşların yaşanmadığı fotoğrafları da oylamak isterdik ama Suriye özelinde gerçekten çok güzel fotoğraflar çekilmiş. 'Anı yakalamak' diyoruz ya fotoğraf sanatçılığı böyle bir şey. 'O an' süper yakalanmış tebrik ediyorum." dedi.