Vedat Işıkhan: İLO'nun Konferansı'nda iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele aldık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de katıldığı ILO'nun 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nı ve Filistin Özel Oturumu'nu değerlendirdi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) dünyada işin, çalışmanın geleceğini şekillendiren çok önemli bir teşkilat olduğunu belirterek, 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda yapay zeka ve dijitalleşme süreçlerinin çalışma hayatına etkilerinin konuşulduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, ILO'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki 112. Uluslararası Çalışma Konferansı ve konferans kapsamındaki temaslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, yayınlanan rapor hakkındaki görüşlerini paylaştı

ILO Genel Kuruluna hitabında ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo'nun "Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru Raporu" konusundaki görüşlerini paylaştığını belirten Işıkhan, şunları söyledi:

Bu vesileyle dünya genelinde çalışma hayatında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için özellikle sosyal adalet, dayanışma ve eşitlik ilkelerine dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu da aslında saptamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde sosyal adalet ve dayanışma konusunda, ülkemizdeki faaliyet ve çalışmalar hakkında da genel kurula bilgi sunduk.

Özellikle istihdamda herkes için eşit fırsatların tanınması ve insana yakışık işlerin teşvik edilmesi sürecinde gerçekleştirdiğimiz ve somut adımlar attığımız faaliyet ve projelerimizi paylaştık.

"Sosyal diyalog adımlarımız takdirle karşılandı"

Bakan Işıkhan, sosyal diyaloğun en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çalışma hayatının sorunlarının, işçi, işveren ve diğer sendikalarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal diyaloğa baştan beri çok önem veren bir hükümetiz. Bu çerçevede, Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi gibi geçen dönemlerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgi sundum. Bunlar, katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı çünkü bunlar uzun süre sonra gerçekleştirdiğimiz toplantılardı.

"Türkiye, deneyimini diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır

Çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla İttifak 8.7 kapsamında rehber ülke olduklarını anımsatan Işıkhan, ILO Genel Kurulunda Türkiye'nin bu alandaki deneyimini diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdiklerini kaydetti.

"Genç işsizlik oranımız yüzde 15,1'e düştü"

Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatı ve iş gücü rakamları konusunda da bilgi paylaştığını söyledi. İstihdam sayısının 32,6 milyon olduğunu ifade ettiklerini belirten Işıkhan, şunları dile getirdi:

İstihdam oranımızı yüzde 49,5'e çıkarttığımızı, iş gücüne katılım oranımızı yüzde 54,2'ye yükselttiğimizi, işsizlik oranımızı yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine getirdiğimizi dile getirdik. Kadın istihdam oranı bizim için çok önemli. Onu da yüzde 32,5'e yükselttik. Kadın istihdam sayımız ise 12,3 milyona ulaşmış durumda.

Bu arada 2020 yılında yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranımızın bugün yüzde 15,1'e düştüğünü gördük.

"İnsanlık tarihinin en vahşi katliamı yaşanıyor"

Bakan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na da katıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullanrı:

Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde Türkiye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve bu haklı davayı tüm bu dünyaya duyurmanın bizim borcumuz olduğunu ifade ettim. Bunun yanında yine ILO Genel Direktörü'nün 'Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru' raporunu tartışırken Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık tarihinin en vahşi katliamının yaşandığını ifade ettim.

(Mısır Çalışma Bakanı Hassan Mohamed Hassan Shehata ile Cenevre’de istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında geliştirebilecek iş birliği olanakları ele alındı.)

"ILO, belli standartlar geliştiriyor"

Konferans kapsamında yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Işıkhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu görüşmelerde özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele aldık. Geleceğe yönelik mesleklerin ve iş gücünün yapısının nasıl şekilleneceğine yönelik, oturumlar gerçekleştirdik. Bunlar çok önemli çünkü ILO belli standartlar geliştiriyor. ILO, dünyada işin, çalışmanın geleceğini şekillendiren çok önemli bir teşkilat. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşme süreçlerinde çalışma hayatının nasıl şekilleneceği çok önemli. 20 yıl sonra çok farklı bir iş dünyasından, çalışma hayatından söz edeceğiz. Bunlar konuşuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)