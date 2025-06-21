Vedat Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir adım

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yayımlanan bu genelgeyle, 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne ilişkin genelgenin Resmi Gazete'de bugün yayımlandığını hatırlatarak, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin toplanacağını belirtti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık.

Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili Bakanlıklarımız, başta işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarımız olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda, politika ve programlarımızı sosyal diyalog zemininde hayata geçireceğiz.

HEDEF İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK