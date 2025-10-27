Vedat Işıkhan: İşçi temsilcileri de asgari ücret komisyonunda olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılına ait asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.

Komisyon; 5 hükümet temsilcisi, 5 işçi sendikası temsilcisi ve 5 işveren temsilcisinden oluşuyor. Ancak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, komisyona katılmayacaklarını ilan etti.

"ASGARİ ÜCRETİ HÜKÜMET OLARAK BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Mardin'de kendisine yöneltilen bir soruya, Aralık 2025'te başlayacak asgari ücret sürecine ilişkin olarak, "Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Komisyonda kamu, işçi ve işveren temsilcileri yer alıyor. Biz sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. İşçi kesimi komisyonda değişiklik istiyor. Fakat ne tür bir değişiklik istediklerine dair somut bir şey sunmuyorlar." açıklamasında bulundu.

"İŞÇİ KESİMİNİN HAKKINI KORUMAK İÇİN MASAYA GELMESİ GEREK"

Vedat Işıkhan'ın konuya ilgili açıklamaları şöyle oldu:

Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar.



Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir.

"BİZ MASADA SOSYAL DİYALOĞA ÇOK ÖNEM VEREN BİR HÜKÜMETİZ"