Vedat Işıkhan: İŞKUR, 3 ayda 316 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık etti
AA

İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalar yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer verdi:

İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

İSTİHDAMI ARTIRICI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

OCAK-MART 2025 İŞKUR RAKAMLARI

İşe yerleştirme: 315 bin 721

Bireysel görüşme: 765 bin 930

Aktif iş gücü programından yararlanan: 18 bin 711

Açık iş: 532 bin 192

Bireysel danışan: 659 bin 543

İş yeri ziyareti: 188 bin 823

İş kulübünden yararlanan: 16 bin 453

Eğitim kurumu ziyareti: 3 bin 636


Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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