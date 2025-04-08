Vedat Işıkhan: İŞKUR, 3 ayda 316 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık etti

İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalar yapılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer verdi:
İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.
İSTİHDAMI ARTIRICI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
OCAK-MART 2025 İŞKUR RAKAMLARI
İşe yerleştirme: 315 bin 721
Bireysel görüşme: 765 bin 930
Aktif iş gücü programından yararlanan: 18 bin 711
Açık iş: 532 bin 192
Bireysel danışan: 659 bin 543
İş yeri ziyareti: 188 bin 823
İş kulübünden yararlanan: 16 bin 453
Eğitim kurumu ziyareti: 3 bin 636
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