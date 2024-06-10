Vedat Işıkhan: İşsizlik son 11 yılın en düşük seviyesinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Nisan ayı işgücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü ve istihdam verilerini paylaştı.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarının son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, işsizlik oranının ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye ekonomisinin istihdam üretmeye devam ettiğini ifade ederek, işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Işıkhan, son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 yılı Nisan ayında; bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

“Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi”

İstihdam oranlarının son dönemlerde tarihi zirvelere ulaştığını da söyleyen Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

Gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)