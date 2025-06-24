Vedat Işıkhan: Kamu işçileri için bu hafta ikinci teklifimizi vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu kesiminin enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı.

Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında kamu işçilerinin sözleşme sürecinde ikinci teklifin bu hafta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS) aracılığıyla verileceğini belirterek "Bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz." dedi.

Işıkhan, ayrıca kamu sözleşmesinin ağustos ayında başlayacağını hatırlatarak şöyle konuştu:

Özellikle iş kolları bazında çalışmalarımız sendikalarımızı davet ettik. Bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. 'Her şey önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse bu süreç inşallah bu şekilde devam edecek.' diye düşünüyorum.

AĞUSTOSTA TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Tabii kıymetli Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme süreci memurlarımızın kamu personelimize yapacağız orada da masaya yatıracağız.

"İŞÇİ VE MEMURLAR ENFLASLONA EZDİRİLMEYECEK"

Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bize her zaman ifade ettiği gibi önderlik ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi ne memurumuzu, kamu görevlilerimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu ilke bizim için çok önemli.

"ÖNCE KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANACAK"

İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra da inşallah ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak ilgili süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı arzu etmekteyim.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ SÜRECİ:

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin belirlenme süreci devam ediyor.

İLK TEKLİF

Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİLERİ İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde yeni teklifin beklendiği ifade edilmişti.

KAMU İŞÇİSİNİN GÜNLÜK EN AZ 1.800 LİRA TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

KULİSLERDE DOLAŞAN İKİNCİ TEKLİF

Kulislerde, kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 bandında zam teklifi yapabileceği öne sürülüyor.

VEDAT IŞIKHAN KAMU-SEN'İN PROGRAMINDA KONUŞTU

Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konfederasyonun yeni yaşını tebrik etti.

Sendika ve sivil toplum kuruluşlarını her zaman desteklediklerini ve onlara sahip çıktıklarını belirten Işıkhan, hükümet olarak her zaman ilgili taraflarla istişareyi önceleyen, sosyal diyalog mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Işıkhan, kamu personel yönetimi alanında en önemli paydaşlarının, kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları olduğunu kaydederek, kamu çalışanlarına sendika kurma hakkının 1995'te anayasa değişikliğiyle tanındığını, ilgili kanunun 2001'de yürürlüğe girmesiyle memur sendikacılığının yasal zemine oturduğunu hatırlattı.

Bu tarihten itibaren memurların sendikalaşma oranının hep artan bir seyir izlediğini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

Son 23 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 47'lerden yüzde 75'e ulaşmıştır. Sendikalı kamu personeli sayısı 650 binden 2,3 milyona ulaşmıştır. Elbette bu sayıları çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak maalesef biliyorsunuz ki Türkiye, kamu sendikacılığı başta olmak üzere sivil inisiyatiflerin çalışma hayatında özgürce temsil edilemediği, emek, alın teri, hak, adalet gibi insanlık için evrensel, bizim içinse kutsal sayılan değerli kavramların hiçe sayıldığı karanlık dönemlerden geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçimizin, emekçimizin, emeklilerimizin ve devlet memurumuzun sendikal özgürlüğünün dahi sağlanmadığı acziyet halinden, sosyal paydaşlarımızla birlikte kamu personel yönetiminde geçmişin 'çözülemez' denilen, kangren olmuş bütün sorunlarını bir bir çözüme kavuşturduğumuz bugünlere geldik.

"EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU AYLIĞINI 43 BİN 726 LİRAYA ÇIKARDIK"

İktidara geldikleri günden beri bir taraftan sorun çözerken bir taraftan da milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayrılan payı yıldan yıla artırdıklarına işaret eden Işıkhan, "İş başına geldiğimizde 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığını, 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardık. Memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de öğrencimizi de destekledik ve kimseyi göründüğünden daha geri koymadık, daha iyi imkanlara kavuşturduk. Şüphesiz geldiğimiz noktayı nihai olarak yeterli görmüyoruz. Nasıl bugüne kadar çok daha iyisini sağladıysak, bundan sonra da çok çok daha iyisini vatandaşlarımız için sağlayacağız." dedi.

Işıkhan, bugüne kadar ilgilenilmemiş meseleleri çözüme kavuştururken, en büyük motivasyonlarının sosyal tarafların desteği olduğunu belirterek, ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda desteğini esirgemeyen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının bu ilerleyişe katkısının çok büyük olduğunu vurguladı.

Geriye dönüp bakıldığında hem mali ve sosyal haklarda hem de sendikal hak ve özgürlükler noktasında birçok devrimi hayata geçirdiklerini anımsatan Işıkhan, "2002 ile 2010 yılları arasında kamu çalışanlarımıza bir derece verilmesini sağladık. Disiplin cezalarını affettik, disiplin kurullarında sendika temsilcisine yer verdik. Aile yardımını ve çocuk yardımını artırdık, engelli yakını olan memura tayin kolaylığı getirdik. Refakat iznini tanıdık, banka promosyonlarını kamu çalışanlarına yönlendirdik. Sözleşmeli personelin sendikalara üye olabilmesi noktasında desteğimizi sürdürdük." diye konuştu.

"EK GÖSTERGE REFORMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Işıkhan, 2010'dan sonra bu kazanımlara yenilerini eklediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

Anayasa değişikliğiyle toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerine kazandırdık. Toplu sözleşme primini, ikramiyeye dönüştürdük. Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı getirerek sürece denge kattık. Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini, öğretmenlerimizin tazminatlarını artırdık. 2011 ve 2013 yıllarında toplam 280 bin, 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verdik. Hacca gitmek isteyen memurlarımıza ücretsiz izin hakkı sunduk. Cuma namazı saatine yönelik izin düzenlemesini kararlılıkla sürdürdük. Ayrıca gelir vergisinden asgari ücret kadar olan gelire muafiyet sağladık. 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformunu gerçekleştirdik. CHP'nin Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden düzenleyerek, sendika üyesi kamu görevlilerine yeniden ödenmesini sağladık. Üniversitelerdeki idari personelin yer değişikliği sorununa çözüm geliştirdik.

Bu sorunların üstesinden sendikalarla yaptıkları istişarelerle geldiklerine işaret eden Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen'in, ülkenin içinde bulunduğu en kritik dönemlerde, maruz kaldığı antidemokratik saldırılara karşı sadece sendikal mücadele vermediğini, aynı zamanda dayanışma, milli birlik ve beraberlik anlayışının muhafazası adına da önemli rol üstlendiğini söyledi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurgulayarak, Türkiye'yi hedef alanların karşısında saf tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.