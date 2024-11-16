İHA

Bir dizi program kapsamında Rize’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti’nin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, "Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz’ diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef." dedi.

"ÇÖZÜLEMEZ DENİLEN HER SORUNU ER YA DA GEÇ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede konuşan Işıkhan, SGK’ye borcu olan belediyelere değinerek, şöyle konuştu:

Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, ’Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz’ diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef.

"SGK’YA MİLYARLARCA BORCU OLUNMASINA RAĞMEN, MİLLİ SERVETİ ÇARÇUR EDİYORLAR"

Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK’ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef.

"ÇALIŞMAYA ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatla, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki Türkiye’nin bu tür gündemlerle kaybedecek vakti yoktur. Birileri engel olmaya çalışsa da Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılı inşa edecek büyük hedefleri, yürünecek uzun bir yolu var. Teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz.

"HER BİR ŞEHRİMİZİ DÜNYA STANDARTLARININ DA ÜSTÜNE ÇIKARTACAĞIZ"