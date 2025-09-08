Vedat Işıkhan: Sosyal güvenlik sistemini güçlendirme çalışmaları sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ulusal İstihdam Stratejisinde ele aldığımız sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanarak, yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi.

Işıkhan, Türkiye'nin gelecek üç yılına ilişkin kalkınma hedefleri ile ekonomi alanında politika ve reformlarını içeren yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

"OVP GAYRETLİ ÇALIŞMALARLA HAZIRLANDI"

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'nin bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında, ekonomik ve sosyal alanlarda ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla bakanlıklar, kurumlar ve ilgili kuruluşların gayretli çalışmalarıyla hazırlandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

Etkin koordinasyonla uyguladığımız ekonomi programımız ile enflasyonu düşürecek, fiyat istikrarını sağlayacak, istihdam ve büyüme oranlarında daha yüksek seviyelere ulaşacağız. Bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiren başlıca konular olan; Ulusal İstihdam Stratejisinde ele aldığımız iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, işsizlikle etkin mücadele ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"İSTİHDAMIN YILLIK ORTALAMA 842 BİN KİŞİ ARTACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Küresel gelişmelere ve yaşanan değişimlere uygun olarak sürekli dönüşen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını da gözeteceklerini belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

Önümüzdeki dönemde yeni nesil çalışma modelleri, sektörlerin ihtiyaçları ve beceri uyumlaştırmaya daha fazla odaklanarak, bütüncül politikalar hayata geçireceğiz. Bu süreçte istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, OVP beklentilerine göre olumlu seyreden işsizlik oranının gerilemeyi sürdürerek, 2028 yılında yüzde 7,8 gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Bu alanda başarımızı artırmak için kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İlgili kurumlarımızın desteğiyle özellikle savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda mesleki ve teknik eğitimi destekleyeceğiz.

"KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün, iş gücü piyasalarına olan etkilerine yönelik uygulamaları hayata geçireceklerinin bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: