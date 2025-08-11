Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme sürecinde uzlaşı zeminini koruyacağız

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor.

Bu aşamada meslek komitelerinin içinde bulunduğu şartlar ele alınarak ilerleniliyor.

Bugün de taraflar, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile bir araya gelindi.

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu" ile bir araya geldiklerini, müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdiklerini bildirdi.

"SÜREÇ BOYUNCA UZLAŞI ZEMİNİNİ KORUYACAĞIZ"

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: