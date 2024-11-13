Vedat Işıkhan: Yabancı iş gücünde yeni dönem için düzenlemeler yolda

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, yerli iş gücünün öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Vedat Işıkhan, ihtiyaç duyulan sektörlerde yabancı işçilerin tamamlayıcı rol üstleneceğini ifade etti.

2025 Bütçe Görüşmeleri sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel iş gücü hareketliliğine uyum sağlamak amacıyla yabancı çalışanlara yönelik politika değişiklikleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"YABANCI İŞ GÜCÜ DEVLET POLİTİKASINDA ÖNCELİKLİ"

İhtiyaç duyulan nitelikte iş gücünün ülkeye çekilmesi ile göçmen işçilerin sosyal haklarının korunması, entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve istihdam verimliliğinin artırılması gibi konuların devletlerin öncelikleri arasında olduğunu belirten Işıkhan, bakanlık olarak, küresel iş gücü hareketliliğine uyum sağlamak ve yabancı iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak amacıyla çalışma izinleri ve uluslararası iş gücü politikalarında yeni düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Işıkhan, “Yabancı iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak için çalışma izinleri ve uluslararası iş gücü politikalarında yeni düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

"İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA TAMAMLAYICI ROL ÜSTLENECEK"

Türkiye'nin iş gücü politikasında önceliğin yerli iş gücünün istihdam edilmesi olduğunu belirten Işıkhan, yabancı iş gücünün ise özellikle ihtiyaç duyulan sektörlerde tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ifade ederek şöyle konuştu: