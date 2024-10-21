Vedat Işıkhan: Yenidoğan çetesi ile ilgili SGK olarak takipteyiz

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan çetesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak yapılan çalışmaları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'nın, özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekadan da yararlanılacağını bildirdi.

"İKİ HASTANENİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEREK, ÖDEMELER DURDURULDU"

Bakan Işıkhan açıklamasında, iki hastanenin sözleşmelerinin feshedilerek, ödemelerin durdurulduğunu aktararak şu bilgileri verdi:

Bu konu başta ailelerimizi derinden yaraladı. Hepimizin bir ailesi var. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için biz de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.



Büyükçekmece Başsavcılığı'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.

2023'ten itibaren süreci ile ilgili Bakanlıkla yürüttük. Soruşturmamıza başlattık. En ağır cezalarla cezalandırılması için çok gizli soruşturma yürüttük. Söz konusu hastanelerde başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde inceleme yaptı, yapmaya devam ediyor.



Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini feshettik.

İncelemeleri devam eden hastaneler söz konusu.



(Yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler)Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı.



Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk. (Yenidoğan soruşturmasındaki) Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz.



Riskli hastanelere fiili olarak inceleme ve denetimleri devam ediyoruz.

Alo 170 ve CİMER üzerinde tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle belirtiyorum.

Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ediyoruz, bundan sonra da yapılacağını takip ediyoruz.



Vatandaşın bize bilgi vermesini rica ediyorum. Sağlık Bakanı'nın en son açıklamalarına katılmakta birlikte, torbada bulunan çürüklerin ayaklanması söz konusu.

"TAMAMLAYICI EMEKLİLİK ÇALIŞMASI YOK"

Bakan Işıkhan, emeklilikle ilgili soruları da yanıtlayarak şu yanıtları verdi:

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.

Bakan Işıkhan'ın diğer sorulara verdiği yapıtlar ise şöyle:

AKTİF PASİF ORANI

EYT’nin hangi süreçlerle gündeme geldiği herkesin malumu aslında. İş gücü piyasamıza da etkileri oldu, bütçeye etkileri oldu. Emekli sayımız 16,4 milyon. EYT’den faydalanan sigortalılar 2023 yılında 2 milyon sigortalıya aylık bağladık. 2024 ağustos sonu itibarıyla aylık bağlanan kişi sayısı 2,3 milyon kişi. EYT emeklilerinin ortalama yaşı 48. 38 yaşında emekli olan vatandaşımız mevcut. Emekli olan 4A SSK’lıların yaklaşık yüzde 57’si tekrar çalışmaya devam ediyor. EYT emeklilerimizin ortalama aylıkları 17 bin TL’dir. EYT’nin maliyeti 2023 yılında yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi, toplamı yaklaşık 210 milyar TL. 42,1 milyar TL prim kaybımız var. 2,5 milyona yakın vatandaşımız EYT ile emeklilik hakkı kazanmasına rağmen sistemimize başvurmamış, sistemde kalıp üretmeye devam ediyorlar.

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