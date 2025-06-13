Vedat Işıkhan'dan, 275 bin yükseköğretim mezunu için istihdam açıklaması

DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gerçekleştirilen Memur-Sen Konfederasyonu Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılarak, istihdam müjdesi verdi.
Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada gerçekleşecek istihdamın içeriği ve dağılım ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz.
İŞ YERLERİYLE İSTİHDAMA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PLANI
Ayrıca 155 bin iş yeriyle iş birliği içinde olmayı, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunmayı, 620 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirmeyi ve 55 bin kişiye 'İş Kulübü' desteği vermeyi planlıyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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