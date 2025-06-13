Vedat Işıkhan'dan, 275 bin yükseköğretim mezunu için istihdam açıklaması

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gerçekleştirilen Memur-Sen Konfederasyonu Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılarak, istihdam müjdesi verdi.

Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada gerçekleşecek istihdamın içeriği ve dağılım ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz.

İŞ YERLERİYLE İSTİHDAMA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PLANI