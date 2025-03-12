Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama

Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin beklediği haber, geçtiğimiz günlerde geldi.

Bayrama sayılı günler kala emeklilere uygulanacak bayram ikramiyesinde rakam netleşti.

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi, yüzde 33'lük artışla 4 bin lira oldu.

Açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşarak, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair detayları paylaştı.

"MECLİS'TEN GEÇTİKTEN SONRA ÖDENECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi:

Abdullah Bey açıkladı. Şimdi Meclis'te gündeme gelip, inşallah en kısa sürede biz ödemek için SGK olarak hazırız. 4 bin liraya çıkarılan emeklilere bayram ikramiyesi Meclis’ten geçer geçmez ödenecek.

"RAKAMDA BİR GÜNCELLEME OLMAYACAK"

Rakamda bir güncelleme olmayacak. Rakam açıklandı, onun dışında bir güncelleme söz konusu değil. İyi bir oran, bayram ikramiyeleri hayırlı olsun inşallah.

MECLİS'E SUNULACAK

Emekli ikramiyesinde artış için yasal düzenleme gerekiyor.

Yeni haftada, zam oranına karar verilmesi durumunda, düzenlenmenin Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye veriliyor.

Bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emekliler de ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Örneğin dul maaşından emekli ikramiyesinin yüzde 70’ini alanlar bu oranda ikramiye alırken ölüm aylığı olarak yüzde 30 alanlar da bu hisseye göre ikramiyeden yararlanacak.

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiye ödemeleri bayramın hemen öncesinde yapılıyor.

Buna göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart'ta idrak edilecek ve ikramiyelerin de 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.