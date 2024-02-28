Vedat Işıkhan'dan müjde! Bursa'da oda kaydı sorunu yaşayan 5 bin çiftçinin sigortalılığı devam ettirilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bursa'da yaptığı konuşmada istihdam ve iş gücünde en iyi verilerin elde edildiği, tarihi zirvelerin yakalandığı bir sürecin sürdüğünü müjde olarak paylaştı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında konuştu.

Bakan Işıkhan, Bursa'da gündeme gelen Yenişehir Ziraat Odası çiftçilerinin emeklilik sorunu ile ilgili Bursalı çiftçilere bir müjde verdi.

Işıkhan'ın anlatımına göre, ziraat odası kayıtları nedeni ise sigortalılıkları iptal edilerek emekli olma yönünde önü tıkanan çiftçilere bir kolaylık sağlanacak.

Sorunun çözümü noktasında 2015 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur kapsamında hizmeti olanların sigortalılıklarının bu tarihten sonra devam ettirileceğini belirten Işıkhan, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü kayıtlarının da esas alınacağını aktardı.

"Son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz"

Esnaf, çiftçi, memur, girişimci fark etmeksizin her ölçekte "Üretime, istihdama ve kalkınma sürecine benim de bir katkım olsun." diyen herkese samimiyetle destek verdiklerini anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

Attığımız adımların neticelerini günbegün çalışma hayatında ve istatistiklerde görüyoruz. İstihdam ve iş gücü verilerimiz ülkemizin ekonomik bakımdan sağlamlığını yansıtan önemli göstergelerdir. Önümüzdeki ay açıklanacak verilerde inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İstihdam ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz. 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri martta açıklanacak. Öncü göstergeler mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret ediyor. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz.

"İnşallah çiftçililerimizin mağduriyetlerini çözmüş olacağız"

Işıkhan, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilerin ziraat odası kayıtlarıyla ilgili sorun yaşaması üzerine konunun çözümü için çalışma başlattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5 bin çiftçimizin, 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendik. Meseleyi öğrenir öğrenmez çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumu'na konu hakkında çalışma yapmaları talimatı vermiştim. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjdeyi vermek istiyorum. Konunun, çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur kapsamında hizmeti olanların, sigortalılıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır.

"Çiftçilerin sigortalılıkları devam edecek"

Ziraat Odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin, kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalılıklarının devamını sağlayacağız. Bu yolla inşallah çiftlilerimizin mağduriyetlerini çözmüş olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)