Venezuela'nın gizli hazinesi: Devasa altın yatakları

Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle günümüzde ABD’nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü.

Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre son yıllarda (2023–2024) Venezuela’nın toplam altın üretimi, 20-40 ton/yıl bandında raporlandı.

Venezuela Merkez Bankası’nın bilançosuna göre 2024 sonu itibarıyla ülke rezervlerinde tutulan altın miktarı yaklaşık 53 ton olarak raporlandı.

KRİTİK KONUMDA

Latin Amerika’nın devasa yer altı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington’ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor.

ABD’nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik’e gönderdiği savaş gemileri, bölgedeki askeri gerilimi artırdığı için dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere üst düzey yetkililer, ABD’nin bu hamlesini Venezuela'nın yer altı kaynaklarına göz dikmek olarak nitelendiriyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yer altı zenginlikleriyle de biliniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela’nın günlük petrol üretimi, 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor.

Venezuela, 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

PETROL İHRACATINDAN 17,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.

DOĞALGAZ REZERVLERİ

Doğalgaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela, 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor.

Ülkenin doğalgaz rezervlerinin çoğu, kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Paria Yarımadası, Sucre ve Delta Amacuro bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sahalar, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu’na açılan stratejik alanlarda bulunuyor.

POTANSİYEL ALTIN REZERVİ 7 TONUN ÜZERİNDE

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, ülke genelinde yer altında çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervinin 7 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTIN SEKTÖRÜ 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı.

Bu adımla hükümet, ülkenin yer altı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

VENEZUELA'NIN BAŞLICA YER ALTI KAYNAKLARI

Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yer altı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor.

Bu mineraller, Venezuela’nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.

Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.

Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.

SON DERECE ZENGİN BİR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

Venezuela, yer altı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Venezuela basınına göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla eylülden bu yana Karayipler bölgesi ve Pasifik'te düzenlediği operasyonlarda 57 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin operasyonlarına karşılık hem Venezuela hem de Kolombiya'dan gelen açıklamalar, öldürülen bu kişilerin çoğunlukla uyuşturucu kaçakçısı değil, göçmen ya da balıkçılar olduğu iddia ediliyor.

VENEZUELA’DAKİ BAŞLICA ALTIN YATAKLARI

-Arco Minero del Orinoco

Alan: yaklaşık 111 bin 800-112 bin kilometrekare (Güneydoğu Venezuela, büyük ölçüde Bolívar ve Amazonas eyaletleri).

Hükümetin ve bazı değerlendirmelerin iddiası: AMO içinde binlerce tona (sıkça alıntılanan rakam: yaklaşık 7 bin ton altın sertifikalanabilir potansiyele sahip,

-El Callao (Bolívar eyaleti)

Jeolojik çalışmalar ve literatürde El Callao bölgesinin toplam endowmanı (altın yatakları toplamı) için 2 bin ton Au gibi yüksek rakamlara referanslar buluyor.

-Las Cristinas / Las Brisas

Tarihsel teknik raporlar ve şirket beyanlarında Las Cristinas / Brisas projeleri için on milyonlarca ons seviyesinde kaynak/rezerv tahminleri var.

-Guyana Shield Lo Increíble, Kilometre-88 gibi sahalar

Güneydoğu Venezuela’daki Guayana Shield jeolojik kuşağı çok sayıda lode ve masif altın sahası içeriyor. Bölgedeki geçmiş ve potansiyel kaynaklar onlarca ila yüzlerce ton seviyesinde projeksiyonlar veriyor.