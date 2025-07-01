Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi aktif

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetiminde yapay zekadan ve dijital araçlardan yararlanmaya devam ediyor.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığına dair, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığına işaret edilen paylaşımda, "Sistem, vergi inceleme süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, belge ibrazı ve tutanak işlemlerini dijital ortamda güvenli, hızlı ve erişilebilir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

MİLLİ YAZILIM TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Paylaşımda, yerli ve milli yazılım teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistemle mükelleflerin e-defter ve belgelerini elektronik ortamda güvenli şekilde ibraz edebileceği, vergi inceleme tutanaklarının elektronik ortamda imzalanabileceği aktarılarak şu bilgiler kaydedildi: